Super-Abiturient in Dormagen Überflieger Philipp Janke kommt vom NGK

Mit 898 von 900 möglichen Punkten hat Philipp Janke das beste Abitur in Dormagen erzielt und zeigt dabei, dass es nicht immer auf stundenlanges Büffeln ankommt. Der 17-jährige Schüler des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden (NGK) ist ein Allround-Talent, das seinen Ausgleich im wortgewaltigen Poetry Slam sowie in der Musik findet. Herausragende Leistungen in sämtlichen Schulfächern erlangte Philipp Janke dabei nicht durch extreme Lern-Sessions, sondern durch ein ausgeprägtes Interesse an zahlreichen Themen. „Ich habe mich grundsätzlich eher auf den Prozess konzentriert und weniger auf das Ergebnis und kann mich für vieles begeistern. Es bringt nichts, stundenlang ohne Unterbrechungen zu lernen, der soziale Ausgleich ist extrem wichtig“, so Philipp Janke.