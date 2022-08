Geschlagen und beraubt : Nach Überfall - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem vermeintlichen Überfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dormagen Zu einem Überfall, soll es am Montag, 29. August, in Dormagen gekommen sein. Ein 59 Jahre alter Dormagener gab bei der Polizei an, erst ins Gesicht geschlagen und dann beraubt worden zu sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tat soll sich gegen 14.30 Uhr in Dormagen auf einem Parkplatz am Mithrasweg zugetragen haben. Der unbekannte Angreifer habe das Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend Geld aus seiner Hosentasche entwendet. Eine genaue Täterbeschreibung konnte der 59-Jährige nicht geben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

(NGZ)