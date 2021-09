Straftat in Dormagen : Überfall auf Tankstelle ist Thema bei „Aktenzeichen xy“

Dormagen Der Raubüberfall auf die Tankstelle der A57-Raststätte „Nievenheim West“ ist am Mittwoch kommender Woche Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy“.

Das war offenbar bereits Überfall Nummer drei. Denn am 8. Oktober, gegen 23.45 Uhr, kam es in Bochum-Laer zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Dort ging es um eine Tankstelle an der Alte Wittener Straße. Nur einen Tag später suchten die zwei Täter die Tankstelle der Raststätte Nord an der Autobahn 2 heim. Schließlich gab es noch den Raubüberfall auf die Autobahn-Raststätte Siegburg-Ost an der A3. Die beiden Männer erbeuteten einen kleinen dreistelligen Geldbetrag.