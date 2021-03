Appell an Ostern-Touristen : Stadt Dormagen erwägt Sperrung der Zonser Altstadt

Zons/Dormagen Um ein überfülltes Zons zu vermeiden, plant die Stadt Maßnahmen: Kontrollen, die Absperrung einzelner Sitzgelegenheiten und eine Personenbegrenzung in der Altstadt. Ärger gibt es zudem um große Gruppen von Jugendlichen im Skatepark.

„Wir werden frühzeitig die Besucherströme regulieren und gegebenenfalls vorübergehend keine Menschen mehr in die Zonser Altstadt hineinlassen, sollte der Andrang zu groß werden“, kündigte Dormagens Ordnungsdezernent Torsten Spillmann am Mittwoch an: „Wir hoffen allerdings sehr darauf, dass die Touristinnen und Touristen unserem Aufruf folgen und gar nicht erst nach Zons kommen.“

An den zurückliegenden Wochenenden war insbesondere bei schönem Wetter in der Zonser Altstadt sehr viel los, sodass die Einhaltung der Corona-Regeln nicht immer beachtet wurde. Daher bittet die Stadt weiterhin darum, von touristischen Besuchen abzusehen und den Osterspaziergang in der eigenen Umgebung zu machen. An allen Ostertagen kontrolliert das Ordnungsamt mit Unterstützung der Polizei in allen Dormagener Stadtteilen verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln. „Wir haben zusätzliche Kräfte im Einsatz, um je nach Situation entsprechend reagieren zu können“, erklärte Spillmann.