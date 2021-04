TuS Germania Hackenbroich : Ein Fußballclub versteht sich auf Integration

Hackenbroich Der TuS Germania Hackenbroich konnte mit seinem Integrationsprojekt bereits viele Erfolge erzielen und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Bereits vor dem verstärkten Zuzug von Geflüchteten war dem Verein das Thema Integration wichtig. Die Ausländerquote des Dormagener Stadtteils Hackenbroich beläuft sich auf 28 Prozent, und auch darüber hinaus hat eine große Anzahl an Menschen eine Zuwanderungsgeschichte. „Integrationsarbeit wurde eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten geleistet und ergab sich aufgrund der Struktur des Ortsteil Hackenbroich“, erklärt Heryschek. Durch das offizielle Integrationsprojekt sollte die Arbeit auf ein „solideres Fundament“ gehoben werden.

„Mit der großen Einwanderungswelle 2015/2016 ging es dann richtig los. Im Sommer 2016 haben wir uns in der Fußballabteilung zusammengesetzt und entschieden, dass sich keine Sportarbeit besser zur Integration eignet als der Fußball.“ Den Mitgliedern und dem Vorstand des Vereins sei es wichtig gewesen, dass „ein Miteinander und nicht nur ein Nebeneinander in unserem Ort existiert“, führt Heryschek aus. Im Rahmen des Projektes ging man daher auf die damals neu erbauten Flüchtlingsheime in Hackenbroich zu. Dafür hatte die TuS Germania Flyer in verschiedenen Sprachen gedruckt, um die verschiedensten Menschen zu erreichen.