Dormagen: TSV-Handballer unterrichten an Sekundarschule

TSV-Handballer unterrichten an Sekundarschule

Janis Boieck und Carl Löfström vom Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen in der Sekundarschule. Foto: Stadt

Dormagen Das war eine ganz besondere sportliche Überraschung, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7C an der Sekundarschule kurz vor Beginn der Weihnachtsferien im Sportunterricht erlebten. Als „Vertretungslehrer“ übernahmen Janis Boieck und Carl Löfström vom Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen das Ruder im Sportunterricht.

Auch für die Handball-Profis war die Unterrichtsstunde etwas ganz Besonderes: „Das war super: Die Kinder waren neugierig, wollten viel über die Regeln wissen und haben richtig klasse mitgezogen“, so der 22 Jahre alte Torhüter Boieck. Auch Kreisläufer Löfström hatte große Freude: „Und wer weiß, vielleicht bleiben ja ein paar beim Handball“, so der 26-Jährige.

Für Bettina Mazurek, die engagierte Leiterin der Sekundarschule, sind die Vertretungsstunden mit Experten aus bestimmten Bereichen ein Modell mit Zukunft: „Wir planen weitere Besuche von Fachleuten – nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Es geht darum, Wissen spannend aus erster Hand zu vermitteln.“ Auch damit will sich die Schule in ihrem Profil breit aufstellen und Schülern interessante Themen und Bereiche vorstellen.