Handball : Beim TSV Bayer Dormagen fliegen Teddys für den guten Zweck

Dormagen Alle Hände voll zu tun hatten die Handballer des TSV Bayer Dormagen schon vor dem Anpfiff des Zweitliga-Derbys gegen TuSEM Essen am Freitagabend, galt es doch, zusammen mit fleißigen Helfern die mehr als 700 Teddybären einzusammeln, die die 1463 Zuschauer zum zweiten „Teddy-Bär-Toss“ mitgebracht und aufs Spielfeld geworfen hatten.

Die Bären und andere Plüschtiere wurden noch am Abend an die Dormagener Tafel übergeben, die sie an Kinder aus sozial schwachen Familien weiterleiten wird.