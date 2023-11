Rheinwassertransportleitung in Dormagen Trotz Mega-Baustelle: Rheinfeld wird geschont

Mit einer umfassenden Präsentation haben Vertreter von RWE Power am Donnerstagabend in der Schützenhalle die vorwiegend aus Rheinfeld stammenden Besucher über den aktuellen Stand in Sachen Rheinwassertransportleitung (RWTL) informiert. Auf viel Beachtung stieß dabei das Baustellenmanagement für den Bau des Entnahmebauwerks direkt am Rhein sowie für das Pumpwerk vor dem Deich (von Rheinfeld aus gesehen). Dabei wurde auch die zeitliche Dimension deutlich und der Aufwand: Während des Baus der beiden Gewerke werden bis zu hundert Lkw am Tag (drei pro Minute) die Großbaustelle anfahren.