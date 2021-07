Matthäusmarkt und Michaelismarkt : Trotz Corona – Stadt Dormagen plant mit Stadtfesten

Ein Blick zurück: So voll war es beim Matthäusmarkt auf der Freilichtbühne in Zons vor Corona. Foto: Rosenbaum, Bernd (bero)

Dormagen Matthäusmarkt und Michaelismarkt sind die größten Zugpferde in Dormagen. An diesen beiden Wochenenden im September kommen Tausende in die Stadt. So ist der Stand der Planungen.