Weiter mit Bleimunition Europa-Schützen retten Schießwettbewerbe

Wenn die Schützen in Dormagen und deutschlandweit in den nächsten Jahren wie gewohnt am Schießstand ihren neuen König ermitteln, sollten sie vorher ein kräftiges Dankeschön in Richtung Dormagen schicken: Denn dort, genauer gesagt im Sitzungszimmer des Dormagener Bürgermeisters, wurden im Sommer die Weichen dafür gestellt, dass die Schützen beim (wohl) kommenden Verbot von Bleimunition ausgenommen werden.