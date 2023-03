Trödel in Dormagen „Weiberkrammarkt“ von Frauen für Frauen am 11. März

Vor knapp zehn Jahren stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. Mehr als tausend Näherinnern starben bei dem Unglück. Auch deutsche-Mode-Label waren unter den Labeln, die in dieser Fabrik produzieren ließen. „Zwar wurden zwischenzeitlich höhere Sicherheitsstandards eingeführt, aber an der extremen Ausbeutung der Frauen entlang der textilen Lieferkette hat sich dagegen kaum etwas geändert“, so Gleichstellungsbeauftragte Anja Hain. Um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, hat das Organisationsteam ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt.