Wegen Baum-Krankheit : Neun Birken auf Spielplatz in Dormagen gefällt

Dormagen Auch in diesem Jahr könnte ein trockener Sommer für Bäume gefährlich werden, die Stadt Dormagen bemüht sich für Baum-Ersatz zu sorgen.

Neun Birken sind am vergangenen Mittwoch auf dem Spielplatz Zonser Straße von Mitarbeitern der Technischen Betriebe Dormagen gefällt worden. „Die Birken waren vorgeschädigt durch die Trockenheit der vergangenen Jahre“, erklärt Martin Trott, Verantwortlicher für die Grünflächen der Stadt Dormagen. „Durch die Dürre kränkeln die Bäume und werden instabil.“ Insbesondere Birken seien dafür sehr anfällig: „Diese Bäume kennen eigentlich eher nassere Standorte und da sie sogenannte Flachwurzler sind, kommen sie nicht tiefer in die Erde, um an Wasser zu kommen.“ Die Krankheit sieht man den Birken zumeist erst nach einiger Zeit an. „Normalerweise hätten wir die Bäume noch etwas beobachtet, doch das Risiko, dass einer dieser Bäume auf dem Spielplatz umkippt, war zu hoch“, so Trott.