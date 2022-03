Trockenheit in den Wäldern : „Dürre“-März trifft auch Dormagen

Dormagen Das Grundwasserreservoir in Dormagen ist immer noch nicht aufgefüllt. Ein weiteres trockenes und regenarmes Jahr könnte bevorstehen.

Diplom-Biologe Michael Stevens, Geschäftsführer der Biologischen Station im Rhein-Kreis-Neuss (mit Sitz in Dormagen), erklärt: „Die aktuelle Situation ist durchaus negativ zu betrachten. In den Feuchtgebieten, also im Wald, sind die Bäume bzw. die Lebensgemeinschaften immer noch geschädigt von der Trockenheit in den Vorjahren. Das Grundwasserreservoir ist noch nicht wieder aufgefüllt. Die Jahre 2018, 2019 und 2020 waren sehr trocken, 2021 ging es dann. Wenn jetzt ein weiteres trockenes Jahr kommt, dann ist das alles andere als förderlich.“ Der immer häufiger auftretende Starkregen sei dabei nicht hilfreich: „So viel Regen in kurzer Zeit bringt leider nichts. Der Boden ist so geschädigt, dass er das alles gar nicht aufnehmen kann. Wenn es also regnet, dann fließt der Großteil also einfach oberflächlich ab. Das Wasser gelangt also nicht in die tieferen Schichten“, so Stevens. Aktuell sei noch nicht deutlich erkennbar, wie das Jahr verlaufe: „Man kann es noch nicht klar sagen. In den Wintermonaten hat es nicht besonders viel geregnet.“ Der Mensch habe nicht viele Möglichkeiten um der Natur zu helfen: „Im eigenen Garten kann man natürlich bewässern, aber das gestaltet sich im Wald natürlich eher schwierig.“