Lernen in Dormagen Andere Räume und neue Ausstattung beim Treffpunkt Mathematik

Das Mathematiklernen ist seit über 20 Jahren einer der Arbeitsschwerpunkte von Grundschullehrerin Monika London. In dieser Zeit und noch verstärkt durch Corona hatte sie, so die Pädagogin, es immer wieder mit besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten mit dem Fach zu tun. So kam ihr die Idee zum „Treffpunkt Mathematik Dormagen“, den sie mit der Unterstützung von Thomas May, Leiter der Regenbogenschule Rheinfeld, vor drei Jahren ins Leben rief. Seitdem wird das Projekt in Kooperation mit der Stadt Dormagen stetig ausgebaut. Die Nachfrage nach dem Treffpunkt ist so hoch, dass er in größere Räume umziehen musste. Das Projekt ist nun in die ehemalige Realschule am Max-Reger-Weg eingezogen. Der Materialhersteller Covestro unterstützte die digitale Infrastruktur jetzt mit einer großzügigen Spende, sodass ein modernes Active Panel angeschafft werden konnte.