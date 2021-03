„Treasure Hunt“ : Dormagener Band feiert „alte Helden“

Dormagen Die Dormagener Band „Treasure Hunt“ veröffentlicht am 1. Mai ihr neues Album. Daran dürften sich vor allem Fans der Rockmusik vergangener Tage erfreuen.

Das neue Album der Band soll ein Tribut an an die „alten Helden“ der beiden sein: „Als Hardrock- und Metal-Fans wird es Zeit, den alten Helden einmal Tribut zu zollen“, so Georg. Gemeint sind damit ihre Idole aus den 80er-Jahren: Kiss, ACDC, Dokken, Accept, Mötley Crüe und Van Halen oder Metallica. „Dies jetzt in Form eines Cover-Albums zu tun, war uns zu einfallslos. Cover-Songs neu aufzunehmen hat immer einen faden Beigeschmack, weil das Original meistens unerreichbar ist. So kam die Idee ein Album zu kreieren, auf dem jeweils für jeden Helden ein Song in deren Stil komponiert und eingespielt ist“, erklärt der Gitarrist. Das neue Album soll am 1. Mai 2021 veröffentlicht werden.