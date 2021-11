Zollfeste Zons : Trauer um Nachtwächter “Jupp“ Cremer

Zons Die Zollfeste trauert um einen seinen Nachtwächter. Am vergangenen Freitag verstarb Josef „Jupp“ Cremer nach langer, schwerer Krankheit.

Seit 2015, nach dem Eintritt in den Ruhestand, war Jupp Cremer unter anderem als Nachtwächter in seiner Wahlheimat Zons aktiv. Eigentlich war er Kölner, lebte aber viele Jahre lang in der Zollfeste. Auch als Stadtführer in zivil oder in seiner Rolle als Bäcker „Schmitz Backes“ führte er Einheimische und Touristen durch das Städtchen. „Seine Leidenschaft war aber das Nachtwächtern“, sagt Gräfe. „Er war sehr unterhaltsam, kannte neben den Zahlen und Fakten über Zons auch allerlei Anekdötchen und ‚Verzällcher’ - er hatte ein tolles Händchen, seinen Gästen eine unvergessliche Tour zu bereiten.“Auch die ein oder andere Überraschung hielt er parat - so wurde mitunter aus einem Fenster in der Altstadt gerade ein Krug mit Wasser geschüttet, als Jupp Cremer von der Leerung der Nachttöpfe im Mittelalter berichtete - zur großen Erheiterung der Gäste.