Freizeit in Dormagen : Konsens beim Umbau der Tourist-Info

Der Kräutergarten hinter der Tourist-Info mitten in der Zonser Altstadt soll weiterhin ein Ort der Ruhe bleiben. Das sieht das überarbeitete Konzept der SWD vor, das im Stadtrat beschlossen wurde. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Die Tourist-Info in Zons soll zum „Heimat.Haus.Zons“ umgebaut werden. Nach Widerstand gegen eine Teil-Bebauung des Kräutergartens mit einer Terrasse legte die SWD nun eine neue Lösung vor, die der Rat einstimmig billigte.

Die „Oase der Ruhe“ im Kräutergarten hinter der Tourist-Info in Zons soll bestehen bleiben, zudem wird die Idee eines bewirtschafteten Cafés aufgegeben und eine Behinderten-Toilette geplant. Das sind die Ergebnisse eines Arbeitskreises, an dem außer den Zonser Vereinen, die das Gebäude weiter nutzen sollen und wollen, und der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) als Betreiber auch Vertreter der Fraktionen teilnahmen. Auch der Stadtrat stimmte am Donnerstag einstimmig dem abgeänderten Konzept zum „Heimat.Haus.Zons“ zu, das SWD-Geschäftsführer Michael Bison vorstellte und für das nun Fördergelder beantragt werden sollen.