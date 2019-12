Tourismus in Dormagen : Der Heimat- und Verkehrsverein gibt Broschüre für Zons heraus

Zons Vom Neujahresempfang über den Rosenmontagszug bis hin zum 41. Adventsmarkt. Die neue Veranstaltungsinfo „Zons Aktuell 2020“ wurde jetzt veröffentlicht.

Die 52-seitige Broschüre mit allen Zonser Terminen für 2020, nicht nur mit denen des HVV, enthält auch das aktuelle Hotel-, Zimmer- und Restaurantverzeichnis sowie acht Seiten zur Zonser Geschichte mit alten Fotos und einem historischen Stadtplan von 1650. Die Info ist kostenlos in der Touristinfo, vielen Zonser Gastronomiebetrieben und Geschäften und in Dormagen im Kulturbüro und in der Stadtbibliothek erhältlich. Und auf der HVV-Webseite www.hvv-zons.de ist es unter „Service“ kostenlos abzurufen.

Der HVV bietet das Musical „Anatevka“, das die Neue Operette Düsseldorf am 3. und 4. Juli auf der Freilichtbühne Zons aufführt, an. Karten sind ab sofort im Vorverkauf für 24 Euro in der Touristinfo Zons, Schloßstraße 2-4, erhältlich. In Dormagen sind sie ab Februar im TUI-Reisebüro an der Kölner Straße 131 zu kaufen, an der Abendkasse kosten sie 27 Euro. Das Musical „Anatevka“ oder „Ein Fiedler auf dem Dach“ wurde im September 1964 am Brodway uraufgeführt. „Wenn ich einmal reich wäre“, so beginnt die Tagträume des Milchmanns Tevje aus dem kleinen urkanischen „Schtetl“ Anatevka, der „einen Stall voller Töchter“ hat, die es zu verheiraten gilt. Der Komponist Jerry Brock schuf eines der erfolgreichsten und tragischsten Meisterwerke des Genres. „Anatevka“ schildert Humor und Leid herzergreifender Figuren zwischen Überlebensfreude und Katastrophe in einer der lebensbejahendsten Liebesverwicklungsheiratskömodien des 20. Jahrhunderts.