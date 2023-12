Digitale Technik soll Stadtplanung, Klima und Mobilität helfen Dormagen wird zum „Reallabor“

Smart Industrial City, Digitaler Zwilling und jetzt „CityPlanner“ – wer in der digitalen Entwicklung der Stadt den Ein- und Überblick behalten will, muss genau hinsehen. Denn immer schneller schreitet die Digitalisierung voran und Dormagen ist als mittel große Stadt offenbar vorne mit dabei. Jedenfalls ist ihre Tochter Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) so genante Konsortialführerin im Projekt mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und den Tech-Unternehmen 4traffic SET sowie Senseering. Durch dieses Projekt wird Dormagen zu einem „Reallabor“. Es geht um die zentrale Fragestellung „Wie kann Technik die Stadtentwicklung und Mobilität in einer Stadt umweltverträglicher, lebenswerter und sicherer machen?“, sagt SWD-Projektmanager Christoph Reitenberger.