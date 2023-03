Traditionslokal in Dormagen schließt Die Torschenke Zons verkauft ihre „alten Schätze“

Am kommenden Wochenende gibt es in der „Torschenke“ in der Zonser Altstadt einen Tag der offenen Tür. Der Anlass ist ein Besonderer: Inhaberin Carla Juch lädt ein zum großen Inventar-Trödel. „Alles muss raus“, sagt die Zonserin. Denn: Am 25. April muss das Haus besenrein übergeben werden. Juch hat die Immobilie verkauft, das was am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr in ihrer bisherigen Heimstätte passieren wird, ist der offizielle Schlusspunkt, ehe sie endgültig der Liebe wegen in ihre neue Wahlheimat USA entschwindet.