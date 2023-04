TORK-Show in Dormagen „Wir brauchen eine Kindergrundsicherung, die diesen Namen wirklich verdient“

Kinder liegen Heinz Hilgers seit jeher am Herzen. Der frühere Bürgermeister und heutige Ehrenbürger Dormagens gibt nun sein Amt als Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes nach 30 Jahren an die Pädagogik-Professorin Sabine Andresen ab. „Einer der größten Erfolge in meiner Zeit als Präsident ist, dass es gelungen ist, das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung durchzusetzen“, zog der 74-Jährige Bilanz. Das habe die Art, wie die Gesellschaft mit Kindern umgehe, nachhaltig verändert. Sein Appell an die Politik: „Wir brauchen in Deutschland eine Kindergrundsicherung, die diesen Namen wirklich verdient.“ Der Staat müsse deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um Kinderarmut zu bekämpfen. „Sonst laufen wir wirklich Gefahr, dass die Kindergrundsicherung zwar kommt, sich mit ihr aber nur geringfügig etwas verbessert“, warnte er.