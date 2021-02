Frühlingstemperaturen in Dormagen : Massenandrang in der Altstadt von Zons

Massenandrang in der Altstadt von Zons

Frühlingstemperaturen in Dormagen

In solch engen Gassen wird ein Abstandhalten schwierig. (Archivfoto) Foto: L. Hammer

Dormagen Mächtig Betrieb gab es am Wochenende in Dormagen. Das traumhafte Wetter lockte viele Dormagener, aber auch Auswärtige vor allem nach Zons.

„Es war sehr voll“, sagte Stadtsprecher Nils Heinichen. „Am Samstag ging es noch, aber am Sonntag war vor allem Zons sehr gut besucht.“ Die Parkplätze waren voll, in den engen Gassen der Altstadt drängten sich die Touristen – Abstandhalten war da mitunter nicht möglich. Das städtische Ordnungsamt war in voller Besetzung im Einsatz, die Mitarbeiter registrierten laut Heinichen, dass die Maskenpflicht weitestgehend eingehalten wurde, es gab offenbar keine Verstöße, die geahndet wurden.