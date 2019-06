Gewerbegebiet Dormagen : L’Osteria will Restaurant am 22. August eröffnen

L’Osteria will Restaurant am 22. August eröffnen

Das neue Pasta- und Pizza-Restaurant L‘Osteria an der Hamburger Straße nimmt Formen an. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Am Donnerstag war viel los an der Hamburger Straße 23. Neben den vielen Arbeitern, die sich auf dem Gelände tummelten, war parallel eine große Baubesprechung.

An dieser Adresse entsteht zurzeit ein neues Restaurant – das Franchiseunternehmen L’Osteria will in gut zwei Monaten ein neues Lokal eröffnen und im Gewerbegebiet Top West Pizza und Pasta anbieten. „Am 22. August eröffnen wir“, verspricht Thomas Wentz, Joint-Venture-Partner des in Nürnberg ansässigen Unternehmens.