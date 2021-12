Verätzungen mit Natronlauge : Tödlicher Arbeitsunfall im Chempark Dormagen

Dormagen Sechs Menschen wurden am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Chempark Dormagen verletzt. Einer von ihnen starb noch an der Unfallstelle.

Aus bisher unbekannter Ursache ist es im Chempark Dormagen am Donnerstag gegen 10.40 Uhr bei Reinigungsarbeiten zu einem schweren Arbeitsunfall durch Verätzungen mit Natronlauge gekommen. Wie der Chempark-Betreiber Currenta am Nachmittag mitteilte, wurden dabei drei Mitarbeiter eines Partnerunternehmens und drei Rettungskräfte verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag ein Mitarbeiter seinen schweren Verletzungen am Unfallort.