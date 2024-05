Erfolgreiche Fortbildung Dormagener legt beste Meisterprüfung als Augenoptiker ab

Dass das Fachgebiet der Augenoptik absolut „sein Ding“ ist, zeigen seine weiteren Pläne eindrücklich. Er hat schon die Optometristenprüfung abgelegt und wird im Juni ein Studium der Optik und Optometrie an der Akademie in Knechtsteden und der FH Aachen in Teilzeit beginnen. Währenddessen arbeitet bei einem traditionellen Optiker in Düsseldorf und ist als Dozent an der Meisterschule tätig, was ihm auch viel Spaß macht. Nach dem Studium sei der Weg noch offen: „Es gibt viele Möglichkeiten“, erklärt er. „Man kann natürlich als selbstständiger Optiker arbeiten, aber mich interessieren auch der akademische Bereich, die Forschung, die Industrie oder eine Tätigkeit in Augenkliniken.“