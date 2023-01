Tipps aus Dormagen Das ist beim Heckenschnitt bis März zu beachten

Er erklärt: „Es geht insbesondere darum, brütende Vögel und andere Tiere zu schützen, die ab März in den Bäumen und Gehölzen Unterschlupf finden.“ Grundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz, erlaubt sind im Frühling und Sommer nur schonende Form- und Pflegeschnitte. Jene, die ihre Hecken, Büsche und Bäume also vor dem Frühling noch in Form bringen müssen, sollten dies am besten zeitnah hinter sich bringen. „Die jetzige Zeit ist eigentlich ideal für den Rückschnitt und vorher würde ich es auch gar nicht empfehlen“, sagt Zirwes. „Man sollte den Tieren möglichst lange diesen Schutz vor Wind, Kälte und Wetter gewähren.“