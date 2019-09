Wohnraum in Dormagen : „Tiny Houses“ gegen Wohnungsnot

Dormagen Die Zentrumsfraktion schlägt Kleinsthäuser für neuen bezahlbaren Wohnraum vor.

(ahar) Sogenannte Tiny Houses, in denen auf wenigen Quadratmetern komfortabel gelebt werden soll, schlägt die Zentrumsfraktion als Maßnahme zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums vor. „Die Zentrumsfraktion strebt Sofortmaßnahmen zur Linderung des Wohnungsmangels in Dormagen an – politische Entscheidungen, die erst in Jahren Einfluss auf den Wohnungsmarkt nehmen, nützen heute keinem“, sagt Hans-Joachim Woitzik, Fraktionsvorsitzender des Zentrums. Der Fokus beim Thema Wohnraum müsse auf den Bürgen liegen, die aufgrund der Einkommenssituation durch die Mietpreissteigerungen der vergangenen Jahre enorm unter Druck stünden, bezahlbaren Wohnraum zu finden, so Woitzik weiter.