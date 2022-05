Protest gegen Tiny-Häuser in Dormagen : Gemeinwesen als Handlungsmaxime

Protest gegen Tiny-Häuser in Dormagen

Meinung Dormagen Die Aufregung und Proteste in Nievenheim gegen den Bau von Tiny-Häusern waren berechtigt, aber vermeidbar. Die Verwaltung hat schlecht gearbeitet und bessert jetzt nach. Leichter wird es allerdings nicht.

Die Situation wird jetzt nicht viel leichter. Das wurde in der lebhaften Diskussion in Stadtrat deutlich. Denn die Stadt, genauer gesagt ihre Wohnraumgesellschaft und dessen Geschäftsführer, sehen sich Anfeindungen ausgesetzt, wenn es darum geht, Flächen zu eruieren, auf denen künftig gebaut werden soll. Laut Bürgermeister fallen dann auch Sätze, die an dieser Stelle nicht weitergegeben werden können. Das ist einfach erschreckend und nicht akzeptabel!