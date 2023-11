Neuzugang im Dormagener Tierpark Die Luchse Timon und Pumba erkunden ihr Zuhause

Timon und Pumba jedenfalls wirken sehr neugierig und erkunden ihr neues Gehege genau. Pumba scheint seinen Lieblingsplatz im Stamm eines Baumes gefunden zu haben, wo er viel Zeit in den letzten Tagen verbracht hat. „Natürlich müssen sich die Tiere erstmal nach dem Umzug erholen und sich an ihr neues Zuhause gewöhnen“, so Bernd Dehm. „Wir freuen uns sehr darüber, dass jetzt schon so viele Besucher gekommen sind, um die beiden in ihrem neuen Zuhause zu begrüßen“, so der Vorsitzende weiter. Das Luchspaar passe perfekt in den Tannenbusch. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Tierpark Luchse aufnehmen kann“, sagt Deniz Lukaszczyk. „Dafür erfordert es viel Wissen und Kompetenz, damit die Tiere artgerecht gehalten werden können. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, alle Bedingungen zu erfüllen und Timon und Pumba nun ein neues Zuhause im Tannenbusch schenken können“.