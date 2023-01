Tierisches Fest in Dormagen Mit zehn zuckersüßen Welpen ins neue Jahr

Familie Heintz aus Nievenheim erlebte am 24. Dezember ein Weihnachtswunder, welches es so sicherlich nur selten gibt. Insgesamt zehn Hundewelpen kamen in der Nacht vom Heiligenabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag zur Welt. Für Aussiedor-Hündin Lilly, ein Mix aus einem Australian Shepherd und einem Labrador, war es die erste Geburt, dass dabei gleich so viele Welpen das Licht der Welt erblickten, damit rechnete dann niemand.