Tierisches Dormagen An diesen Orten sind Hunde willkommen

Dormagen · Dormagen ist eine hundefreundliche Stadt: In zahlreichen Restaurants, auf Freizeitanlagen und sogar in der Rathaus-Galerie in der Innenstadt sind Hunde gern gesehene Gäste.

07.06.2023, 04:50 Uhr

In der Rathaus-Galerie in der City ist sogar eine Hundebar aufgestellt. Foto: kiba

Von Kira Bayer

Strandbesuche, ausgiebige Restaurantbesuche und spontane Shoppingtrips – all das gestaltet sich für Hundebesitzer häufig schwierig. Doch viele Orte im Stadtgebiet sind durchaus hundefreundlich, einige davon gilt es dabei besonders hervorzuheben. So müssen Hunde-Freunde insbesondere im Sommer auf nichts mehr verzichten.