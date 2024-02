Tierheime in Dormagen und Rommerskirchen „Wir haben immer Sorgen“

Das Tierheim in Dormagen und das Tierheim Oekoven in Rommerskirchen beklagen eine finanzielle Schieflage. „Wir haben gravierende Probleme“, sagt Babette Terveer, Vorsitzende des Tierheims in Dormagen. Schuld daran seien unter anderem die rasant gestiegenen Tierarzt- und Futterkosten. „Die Kosten sind doppelt so hoch wie vor vier bis fünf Jahren“, erklärt Terveer. Die Stadt Dormagen sei zwar entgegenkommend und versuche, das Tierheim so gut wie möglich zu unterstützen, aber die bürokratischen Hürden seien zu hoch. „Wir müssen alle unsere Verträge nachverhandeln und das ist teils sehr langwierig“, sagt Terveer. Außerdem sind die Ausgaben des Tierheims weitaus höher als der Zuschuss, den sie von der Stadt erhalten würden. „Wir bekommen zwar einen Zuschuss von 35.000 Euro, haben aber Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro.