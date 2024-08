Sicherstellungen in Dormagen Ein täglicher Kampf gegen das Leid der Tiere

Im Tierheim an der Bergiusstraße springen die Hunde bellend an den Gitterstäben hoch, wenn man eintritt. Man spürt ihre Freude, vor allem aber ihre Hoffnung: „Komme ich hier bald wieder raus?“ Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es kommt auf die Geschichte an, die diese Tiere erlebt haben. Und darauf, ob sich jemand die Mühe macht, zu erkennen, was sich hinter ihren geschundenen Seelen verbirgt, die sie vielleicht durch Beißen schützen. Denn ein Hund wird nie ohne Grund schwierig. Da ist zum Beispiel Püppi, die seit vielen Jahren im Tierheim Dormagen leben muss.