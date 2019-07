Für Vierbeiner in Dormagen : Tierschützer planen eine Hundetagesstätte

Babette Terveer, die Vorsitzende des Dormagener Tierschutzvereins, bei einer Führung durch das Tierheim beim Sommerfest vor einem Jahr. Dieses Mal gibt es auf dem Gelände auch die Möglichkeit, sich mit seinem Hund im Pool fotografieren zu lassen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Hackenbroich Beim Sommerfest am Wochenende möchten die Betreiber des Dormagener Tierheims in Hackenbroich die neue „Huta“ vorstellen, die spätestens Anfang September an den Start gehen soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Das Sommerfest im Tierheim Dormagen ist eine gute Gelegenheit, die Einrichtung, Mitarbeiter und Tiere kennenzulernen. Am Wochenende (6. und 7. Juli) erhalten die Besucher jeweils ab 13 Uhr auf dem Gelände an der Bergiusstraße jede Menge Informationen. Die Vorsitzende des Tierheim-Trägers, des Tierschutzvereins Dormagen, Babette Terveer, übernimmt Führungen, die alle halbe Stunde angeboten werden. Zurzeit sind ca. 25 Hunde, 45 Katzen und einige Kaninchen im Tierheim untergebracht.

„Ich freue mich sehr darauf, die Arbeit im Tierheim bekannt zu machen“, sagt Terveer. Das Tierheim-Team um die Leiterin Tanja Kalkowsky ist ebenfalls am Samstag und Sonntag am Start. Das vegetarische Speisenangebot reicht von Pommes über Nudelpfanne bis zu Waffeln und Kuchen. „Alles Leckereien, für die keine Tiere leiden mussten“, betont Terveer. Es besteht auch die Möglichkeit, sich mit seinem Hund im Pool fotografieren zu lassen. Als besonderen Gast kann sie am Sonntag ab 13 Uhr Simone Sombecki begrüßen, die die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ moderiert. „Sie ist sehr sympathisch und wird sich bestimmt Zeit für die Besucher nehmen“, sagt Terveer. Dormagener Tiere waren auch schon mal Gast in der TV-Sendung.

Info Moderatorin beim Tierheim-Sommerfest Foto: WDR Termin Sommerfest am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, ab 13 Uhr im Tierheim Dormagen, Bergiusstraße 1 in Hackenbroich. Programm Führungen alle halbe Stunde, Infos, Trödel, Speisen und Getränken, Hunde-Fotoaktion „Tierisch cool im Pool“. Gast Tierschützerin Simone Sombecki, Moderatorin der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“, kommt am 7. Juli zum Sommerfest. Info Weitere Infos, auch zur Hundetagesstätte, im Tierheim unter 02133 976550.

Info Moderatorin beim Tierheim-Sommerfest Foto: WDR Durch die Sendung führt Simone Sombecki. Die Diplom-Pädagogin, Moderatorin und Schauspielerin stammt aus Marl. Der WDR-Zuschauer kennt Simone Sombecki außerdem als Schauspielerin in der Serie „Ein Fall für die Anrheiner“. Privat macht sich die Besitzerin zweier Mischlingshunde seit Langem für den Tierschutz stark.

Auf dem Sommerfest wird auf eine Neuerung aufmerksam gemacht: „Wir eröffnen eine Huta“, erklärt Babette Terveer stolz: Denn Dormagen wird ab Ende August/Anfang September die erste Stadt mit einer Hundetagesstätte eines Tierheims sein. „Wir sind immer wieder von Berufstätigen drauf angesprochen worden, ob wir nicht Hunde tagsüber in Pflege nehmen können“, weist die Vorsitzende des Tierschutzvereins auf den großen Bedarf hin. Noch sind die Umbauarbeiten nicht abgeschlossen, die Genehmigung ist aber bereits vorhanden: „Wir haben die Erlaubnis, 15 bis 20 Hunde in Tagespflege zu nehmen“, so Terveer. Das Tierheim (02133 976550) nimmt bereits Anmeldungen entgegen. Dabei wird auch nach den Wünschen der berufstätigen und anderweitig tagsüber verhinderten Hundebesitzer gefragt. „Wir wollen flexibel bleiben und klären, ob eine Zeit von 7.30 bis 17.30 Uhr überhaupt ausreicht“, weist Terveer auf die zunächst angedachten Betreuungszeiten hin.