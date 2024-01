Tierheim Dormagen Tier-Notfälle suchen ein schönes Zuhause

Ob Hund, Katze, Nagetier, Schildkröte oder Wellensittich – das Tierheim in Dormagen bietet all diesen Tieren Unterschlupf, Pflege und Fürsorge. Auch wenn sie von den Mitarbeitenden geliebt und gut versorgt werden, warten doch alle Tiere auf ein Zuhause, in dem sie ihr ganzes Leben verbringen dürfen. Während einige Fellnasen nur für eine kurze dauer auf ihre neuen Besitzer warten müssen, warten andere manchmal viele Jahre darauf und werden so echten Sorgenkindern.