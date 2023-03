Tierquälerei in Dormagen Hund „Hope“ wurde über den Zaun geworfen

Es habe eine ganze Weile gedauert, die traumatisierte Französische Bulldogge an diesem Samstag einzufangen. „Er lief frei zwischen den Zwingern, von allen Seiten angebellt, völlig überfordert. Es erforderte viel Vertrauensarbeit, um ihn überhaupt anzuleinen und sicher in einem Zwinger zu verwahren“, beschreibt Babette Terveer, Vorsitzende des Tierheims. „Die einzige Möglichkeit, wie er dort hinkommen konnte ist, dass er uns über den Zaun geworfen wurde. Wäre er nicht auf dem Weg gelandet, sondern mitten in der Nacht in einem der Zwinger mit unseren anderen Hunden, dann hätte er nun auch tot sein können“, macht sie deutlich.