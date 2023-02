Schwierige Fälle im Tierheim Dormagen Diese Tiere suchen schon lange ein Zuhause

Einige der Tiere in der Einrichtung leiden unter verschiedensten Krankheiten, herbeigeführt durch frühere Misshandlungen und schlechte Haltung oder von Geburt an. So leidet die 13-jährige Shih Tzu-Hündin Charlotte neben Leber- und Herzproblemen auch an sehr ansteckenden Staphylokokken, auch in ihrem Fall werden potenzielle neue Besitzer finanziell bei der Behandlung der Hündin unterstützt. Ein Gnadenplatz sucht das Team rund um die Vorsitzende Babette Terveer auch für Kater Joschi und Katze Ria. Die gerade einmal sechs Monate alten Kätzchen werden nur zusammen vermittelt. Kater Joschi leidet unter Epilepsie und Leberproblemen, „grundsätzlich kommt er damit gut zurecht, dennoch braucht es natürlich entsprechende Behandlung“, erklärt Babette Terveer.