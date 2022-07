Tierfund in Dormagen: Kaninchen in Delhoven ausgesetzt​

Delhoven Während die Sommerferien für die meisten Menschen viel Freude mit sich bringen, bedeutet diese Zeit für Tierschützer häufig besonders viel Arbeit. Denn insbesondere in der sechswöchigen Ferienzeit werden immer wieder Tiere ausgesetzt.

So auch an diesem Wochenende in Delhoven. Ein einzelnes Zwergkaninchen im Käfig wurde an einem Spielplatz im Dorf ausgesetzt und gefunden von Doris Borsch. Die Kölnerin war zu Besuch bei ihren Eltern und reagierte sofort: „Als ich den Käfig gesehen habe, hat man Herz erst einmal einen Satz gemacht. Ich dachte, dass darf doch nicht wahr sein.“