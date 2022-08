Mit Akteuren aus Dormagen : Stadtlesefee veröffentlicht tierisches Leseheft

Dormagen In dem neuen Buch der Stadtlesefee Maria Krücken dreht sich alles um die Tiere der Nachbarschaft. Zahlreiche Akteure aus Dormagen tragen ihren Teil dazu bei.

„Erich und seine Dormagener Freunde“ heißt das fünfte Leseheft der ehrenamtlichen Stadtlesefee Maria Krücken. In dem Ringbuch dreht sich alles um Tiere, die in der Nachbarschaft leben und die Kinder tagtäglich in ihrer Umgebung entdecken können. Wie etwa Erich, ein Eichhörnchen, das Maria Krückens Sohn Markus regelmäßig auf seinem Balkon besucht. Das brachte die Stadtlesefee auf die Idee, zusammen mit den von ihr betreuten Kindereinrichtungen ein Heft über diese Tiere zu gestalten.

„Ich freue mich sehr, dass sich insgesamt 21 Kooperationspartnerinnen und -partner sowie Einrichtungen an dem kleinen Ringbuch beteiligt haben und die tierischen Dormagener Nachbarinnen und Nachbarn vorstellen“, sagt Krücken. Die evangelische Kita „Arche Noah“ aus Zons stellt beispielsweise die Marienkäfer vor, die sich gerne auf dem Spielplatz aufhalten. Während die Kinder des Horremer Familienzentrums „Rappelkiste“ über den Regenbogen schreiben, erkunden die Schülerinnen und Schüler der Tannenbuschschule in Delhoven das Leben eines Schmetterlings und der Ameisen. Auch die Biologische Station beteiligte sich mit einem Porträt der Ringelnatter und des Feldhamsters an dem Heft. Außerdem stellt Revierförster Theo Peters die Fledermäuse im Knechtstedener Wald vor. Besonders witzig sind die in der Ich-Perspektive geschriebenen Geschichten von „Carlos“ aus dem Eselpark Zons sowie „Thekla“, der Spinne aus dem Raphaelshaus. Über Fuchs „Felix“ hat Waldpädagogin Nina Keßler im Tierpark Tannenbusch viel zu erzählen. „Ich bin sehr dankbar für das tolle ehrenamtliche Engagement unserer Stadtlesefee Maria Krücken zur frühen Förderung von Kindern“, so Bürgermeister Erik Lierenfeld. Erhältlich ist das Heft für 7,99 Euro in vielen beteiligten Einrichtungen und im örtlichen Buchhandel.