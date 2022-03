Tierbabys in Dormagen : Niedlicher Zuwachs im Tannenbusch

In dieser Woche kamen mehrere Zicklein im Tannenbusch zur Welt. Foto: Saskia Karbowiak

Dormagen Im Tierpark Tannenbusch beginnt die Hochsaison. Während die Zicklein bereits auf der Welt sind, sind andere Tiere tragend. Der Niedlichkeitsfaktor steigt.

Der Tierpark Tannenbusch in Delhoven hat zu jeder Jahreszeit viel zu bieten, doch besonders im Frühjahr blüht er auf und wird bei vielen Menschen noch beliebter. Ein paar Mal im Jahr ist der Niedlichkeitsfaktor im Tierpark besonders hoch, nämlich zu der Zeit, wenn sich der Nachwuchs bei den Vierbeiner ankündigt. Wenn warme Temperaturen in greifbare Nähe rücken und der Sommeranfang nicht mehr lange auf sich warten lässt, dann zieht es zahlreiche Besucher auf das weitläufige Areal, um sich die neuen Tiere genauer anzuschauen.

Den Anfang machen dabei in diesem Jahr die Paarhufer. „Unsere Ziegen und Schafe haben bereits Nachwuchs bekommen“, erzählt Tierpfleger Deniz Lukaszczyk. „Am Montag in dieser Woche kamen die letzten Ziegen zur Welt, sie sind also erst ein paar Tage alt.“ Niedlich sehen die Kleinen wirklich aus. Munter laufen sie schon durch das Gehege, sind teilweise aber noch etwas wacklig auf den Beinen. Namen haben die jüngsten Bewohner des Tannenbuschs aktuell noch nicht, jedoch wird schon eifrig nach passenden Namen gesucht. „Wir haben zwei Ziegenrassen hier. Davon hat allerdings nur eine Rasse einen festen Zyklus.“ Damit ist gemeint, dass diese Ziegenrasse zu einer bestimmten Jahreszeit Nachwuchs bekommt. Die andere Ziegenrasse besitzt keinen festen Zyklus, weshalb sie zu jeder Jahreszeit Nachwuchs bekommen können.

Tierpfleger Deniz Lukaszczyk kümmert sich hingebungsvoll um die kleinen Zicklein. Foto: Saskia Karbowiak

INFO Paarungszeit im Tierpark Tannenbusch Paarungszeit Die Paarungszeit vieler Tiere dauert in der Regel von Ende September bis Ende Oktober. Tragzeit Sowohl Ziegen als auch Schafe besitzen eine Tragzeit von etwa 150 Tagen, bevor der Nachwuchs schließlich zur Welt kommt.

Insgesamt gibt es dreizehn neue Jungtiere. „Wir haben sechs Schafe bekommen, vier Ziegen von der Rasse der Thüringer Ziege sowie drei Zwergziegen“, meint Lukaszczyk. Doch auch die Rot- und Dammhirsche erwarten derzeit Nachwuchs. „Die Tiere sind gerade tragend und werden ihren Nachwuchs voraussichtlich im Mai oder Juni bekommen“, meint Lukaszczyk. Die Zugvögel erwarten ebenfalls im Mai Nachwuchs. Die Esel hingegen werden derzeit keinen Nachwuchs bekommen. „Wir haben im Moment viele Esel hier, für weitere Esel hätten wir wahrscheinlich keinen Platz. Unseren ältesten Esel mussten wir vor kurzem leider altersbedingt einschläfern. Ähnlich sieht es auch bei den Kühen aus. Derzeit macht es nicht viel Sinn, wenn wir neue Tiere dazu holen würden.“

Die kleinen Ziegen sind aktuell noch von ihrer Mutter abhängig und benötigen deren Milch. Foto: Saskia Karbowiak

Der Tannenbusch besitzt darüber hinaus mittlerweile eine Auswilderungsstation für verletzte und wieder aufgepäppelte Tiere. „In Neuss gibt es eine Auffangsstation für verletzte Tiere. Dort werden sie gepflegt und behandelt, sodass sie wieder gesund werden. Wenn es ihnen wieder gut geht, kommen sie zu uns in den Tannenbusch, wo wir sie wieder auf das Leben in freier Wildbahn vorbereiten. Wenn sie dann soweit sind, können wir die Tiere auswildern.“

Der Nachwuchs im Tannenbusch soll schon bald weitergegeben werden. Nur ein Ziegenbock der Thüringer Ziege darf im Tannenbusch bleiben. „Wir bemühen uns, die Tiere in Tierparks weiter zu vermitteln. So wie es aussieht, werden wir einen Ziegenbock behalten. Wir achten auf eine gute Zusammenstellung bei den Tieren, es sollten also nicht zu viele oder zu wenige vorhanden sein. Die Schafe geben wir hingegen meistens zur Grünbeweidung nach Zons, dort werden sie oftmals gebraucht.“

In den nächsten Wochen stehen auch noch ein paar Veränderungen im Tannenbusch an. „Unter anderem werden unsere Meerschweinchen umziehen. Jetzt, wo es wieder wärmer wird und der Sommer kommt, ziehen sie in ein anderes Gehege, wo sie auch mehr Platz draußen haben werden.“