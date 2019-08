Bibliotheksabend in Dormagen-Knechtsteden : Tiefe Einblicke in die Dom-Historie

Knechtsteden Robert Boecker informierte in Knechtsteden über das Kölner Wahrzeichen.

Beim jüngsten Knechtstedener Bibliotheksabend hatte sich am Mittwoch Robert Boecker vorgenommen, tief in die Historie des Kölner Doms einzusteigen. Der Vortrag des Chefredakteurs der Kirchenzeitung, der sich intensiv mit dem Gotteshaus auseinander gesertzt hat, wählte das Motto „Bewundert – beraubt – beschädigt …und fertig wird er doch“. Und ordentlich eins drauf setzte der Buchtitel „mit einer besonderen Beziehung zum Dom“. Der lautet, etwas ungewohnt formuliert: „Ich fürchte, Herr Pastor, wir sind bestohlen.“

Natürlich war die große Historie mit im Spiel. Beispielsweise mit Kaiser Barbarossa, der dem Erzbischof Reinhard von Dassel den Drei-Königs-Schrein schenkte und damit einen der kostbarsten Reliquienschätze von Mailand nach Köln überführte. Eine Zeitlang sehr zum Verdruss der Italiener. Am meisten fasziniert zeigte sich Robert Boecker freilich davon, dass die Menschen im Jahre 1248 ein Bauwerk im vollen Bewusstsein gestartet haben, dass sie dessen Fertigstellung niemals selbst erleben würden. Es gab auch regelrecht „tote“ Zeiten an der unfertigen Kathedrale, bei dem die Kölner stets den großen Kran obenauf im Blick hatten. Wenn der sich nicht mehr bewegte, ginge die Welt unter, vermuteten sie.

So richtig Bewegung kam in die Baufortschritte, als sich der Privatmann Sulpiz Boisserée der Sache annahm. Nach Boisserée ist in der Domstadt aufgrund von dessen Verdiensten auch eine Straße benannt worden. „Das merkwürdigste Bauwerk“ sollte endlich fertiggestellt werden, war der Antrieb allen seines Bemühens. Große Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts wie Johann Wolfgang von Goethe und Kronprinz Friedrich Wilhelm wurden in das Projekt eingebunden; 1815 wurde der Dombauverein gegründet, der heute rund 18 000 Mitglieder zählt. Der Dom als nationales Denkmal und als allgemeine Aufgabe – das gab den Ausschlag für die neuerliche Grundsteinlegung am 5. September 1842.