Schützenfest Dormagen Schirmherr mit langer Schützenbiografie

Manchmal schreibt das Leben kuriose Geschichten. Als das Dormagener Augustinushaus noch Krankenhaus war, kam seinerzeit dort auch Thomas Schindler zur Welt. Er wuchs dann aber in Neuss auf. Inzwischen leitet er seit 14 Jahren an selber Stelle die Einrichtung, die auf das Krankenhaus folgte, das Seniorenzentrum Augustinushaus. Und am Donnerstag blickte er wie viele Dormagener Bürger und Schützen schon gespannt auf das bevorstehende 157. Heimat- und Schützenfest des Bürger-Schützen-Vereins (BSV), das am Freitag mit dem Fassanstich offiziell eröffnet wird. Wobei das Fest für Schindler in diesem Jahr etwas ganz Besonderes sein wird. Denn er fungiert als Schirmherr.