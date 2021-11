Musik aus Dormagen : Der bekannteste House-DJ der Stadt

Thomas Raschke stand bereits in einigen bekannten Clubs am Pult und spielte vor großen Menschenmengen und auf Festivals. Sein Traum ist das Festival „Parookaville“. Foto: Raschke

Dormagen Als DJ „Terogger“ spielt Thomas Raschke nicht nur lokal in Dormagen, sondern auch in einigen bekannten Clubs in Köln, Hamburg oder Hamm.