Themenwoche Gastronomie Die schönsten Biergärten in Dormagen

Das vergangene lange Wochenende hat schon gezeigt, wie schön die Sommermonate sein können: Blauer Himmel, Sonnenschein und angenehme Temperaturen haben viele Dormagener nach draußen gelockt. Was gibt es Schöneres, als bei gutem Wetter in einem Biergarten oder auf einer Terrasse zu sitzen, ein kühles Getränk zu genießen und etwas Leckeres zu essen? Das ist ein bisschen wie Urlaub vor der eigenen Haustür. In Dormagen ist das in nahezu allen Ortsteilen möglich. Es gibt wunderschöne Plätze am Rhein, am Wald, aber auch mitten in den Orten, zum Beispiel auch in der City haben die Gastronomen lauschige Plätze angelegt, an denen es sich gut genießen lässt. Einige von ihnen haben wir uns genauer angeschaut.