Knechtsteden : Lisa Fellers Auftritt schon ausverkauft

Knechtsteden Für den Theatersommer in Knechtsteden gibt es noch Karten – leider nicht mehr für den Auftritt von Lisa Feller, die am 10. August die Comedy- und Theaterreihe des städtischen Kulturbüros in der Theaterscheune beschließt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken