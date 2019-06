Theatersommer in Dormagen Knechtsteden : Das Galerietheater steht vor einer Krimi-Premiere

„Der unerwartete Gast“ mit dem Galerietheater Zons. Foto: Galerietheater Zons

Dormagen Das Galerietheater Zons entdeckt den Krimi: Die Proben für den Auftritt am 2. August beim Theatersommer Knechtsteden laufen gut.

„An Agatha Christie kommt man definitiv nicht vorbei, wenn man ein Kriminalstück für die Bühne sucht. Keine Autorin führt den Zuschauer derart geschickt an der Nase herum und sorgt für knisternde Spannung wie sie“, sagt Regisseur Stefan Filipiak. Mit „Der unerwartete Gast“ feiert das Galerietheater Zons am Freitag, 2. August, um 20 Uhr beim Knechtstedener Theatersommer Premiere.

Regisseur Filipiak macht seit über 30 Jahren Theater, aber einen solch überraschenden Knalleffekt gleich zu Stückbeginn hat er selten gesehen. „Stellen Sie sich vor: Das Licht geht an, Sie sehen einen Toten und dessen Frau mit der Waffe in der Hand. Aha, alles klar, denken Sie sich. Dann klopft es an der Tür. Ein Fremder erblickt das Szenario – und entscheidet sich nach wenigen Minuten, der Ehefrau zu helfen, ihren Mord am Ehemann zu vertuschen!“ Über spannende 90 Minuten wird dann nichts sein, wie es scheint und nichts scheinen, wie es ist, verspricht der Regisseur.

Inzwischen sind die Proben weit vorangeschritten, und das Ensemble feilt daran, die Figuren noch geheimnisvoller zu machen. „Wir mussten uns vor jeder Probe selber klar werden, wer wann was weiß, aber wem warum nicht zu erkennen geben darf“, so Filipiak. „Erst dann konnten wir entscheiden, welche Infos der Zuschauer an welcher Stelle bekommen darf, um die Spannung zu vergrößern.“ Denn schließlich macht das Mitraten ja einen großen Teil des „Krimi-Spaßes“ aus.