Theatersommer Knechtsteden : Musik-Comedy der leisen Töne heißt „Gleich knallt’s“

Knechtsteden Selbst in Partnerschaften, in denen die Chemie stimmt, kann es puffen, zischen, qualmen – und auch mal knallen. Das wissen Wiebke Eymess und Friedolin Müller alias „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ ganz genau, sind sie doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat ein Paar.

In ihrem neuen Programm „Gleich knallt’s“, das sie am Samstag vor 100 begeisterten Zuschauern in der Theaterscheune Knechtsteden aufführten, lassen sie es allerdings nicht nur beziehungstechnisch eskalieren. Auch die Kritik an der Gesellschaft kommt nicht zu kurz.

Zu Beginn liefern sie ein paar Fakten, etwa dass ein Prozent der Weltbevölkerung so viel besitzt wie der Rest. Oder dass pro Tag 66 Hektar Land in Deutschland versiegelt werden. „Das sind Fakten, die die Welt nicht braucht, wir brauchen eine Lösung – wie wäre es mit der Selbstauflösung?“, ist sich das Paar einig und singt das Titellied des Programms.

Sympathisch, selbstironisch, frotzelnd, bissig und provokant und dabei so charmant, dass sie das Publikum sofort in ihren Bann ziehen – das sind „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Und deshalb nimmt ihnen auch niemand ihr Lied über „Alte weiße Männer“ übel, in dem sie Politik und Wirtschaft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. „Und selbst die Merkel, die man prinzipiell als Frau bezeichnen kann, ist in Wirklichkeit ein alter weißer Mann“, singen sie, und das Publikum kann sich kaum halten vor Lachen. Seine Marotten, ihre Macken – und davon gibt es viele – das Duo schlägt eher die leisen Töne an und fordert den intelligenten Humor. „Sie treten nun nach 2010 zum zweiten Mal bei uns auf“, sagt Olaf Moll, Leiter des Kulturbüros.