Theater in Knechtsteden : Theatersommer geht mit Komödie und 1970er-Show weiter

Dormagen Mit einer „himmlischen“ Komödie und einem Comedy-Abend rund um die 1970er-Jahre geht der Theatersommer Knechtsteden am letzten Juli-Wochenende weiter.

Das heimische Galerietheater feiert seine nächste Premiere am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr in der Theaterscheune. Im Mittelpunkt der rasanten Komödie „Wer glaubt schon an Engel?“ steht Eleanor Rheingold. Die Geschichte: Ihr Sohn würde die rüstige Dame gerne in einer Senioren-Residenz unterbringen. Doch die pfiffige Eleanor möchte sich keinesfalls kampflos ihrem Schicksal ergeben und dreht mächtig auf. Auch Todesengel Charles, der sie bereits erwartet, muss sich Eleanors Lebensenergie beugen und ihr drei letzte Wünsche erfüllen. Die haben es in sich und stellen Eleanors Leben noch einmal gehörig auf den Kopf.