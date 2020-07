Kultur in Knechtsteden : Diese Corona-Regeln gelten beim Theatersommer

Kultur in Knechtsteden

Knechtsteden Auch bei den sechs Veranstaltungen in der Theaterscheune, die am 31. Juli beginnen, sind die Besucher aufgefordert, Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Maximal 90 Gäste dürfen eine Veranstaltung in der Scheune besuchen. Es gibt Reihen mit maximal zehn Sitzplätzen sowie Zweier- und Dreier-Plätze. Behälter mit Desinfektionsspray stehen an mehreren Stellen und an den Toiletten bereit. Karten gibt es noch für „Frecher kleiner Ziegenfritz“ (2. August), Sascha Korf (8. August) und Kathi Wolf (9. August). Bestellungen sind möglich unter Telefon 02133 257-338.