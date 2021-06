Programm in Dormagen : Theatersommer zieht von Knechtsteden in die Kulturhalle um

Dormagen Die Theaterscheune bietet angesichts der Corona-Vorsorgemaßnahmen zu wenig Plätze. In der Kulturhalle können pro Vorstellung 110 Zuschauer dabei sein.

Der Knechtstedener Theatersommer hat Zugkraft. Das liegt sicher zum einen an dem besonderen Mix aus Komödie, Musikkabarett, Comedy, Stand-up-Improvisation und Kindertheater und ganz bestimmt auch an den stets interessanten Teilnehmern – darunter sogar der frühere Leichtathlet und Olympiasieger Dieter Baumann. Ein dickes Plus stellt freilich auch die besondere Atmosphäre in der Theaterscheune dar. Die wird in diesem Jahr indes coronabedingt nicht zu genießen sein. Die Veranstaltung zieht in die Kulturhalle um und wird damit vorübergehend quasi zum Dormagener Theatersommer. Das Kulturbüro erläutert: Während in der Theaterscheune Knechtsteden wegen der Pandemie nur maximal 62 Besucher einen Platz finden würden, bietet die Kulturhalle nach vorgeschriebenem Schachbrettmuster-Sitzplan 110 Gästen Platz. Zudem ist die Bühne dort wesentlich größer.